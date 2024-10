Tavola d’autunno; i cibi utili e i falsi miti da sfatare

L’AUTUNNO IN TAVOLA E IN DISPENSA – L’arrivo dei primi freddi comporta la necessità di variare l’alimentazione adattandola alle necessità dell’organismo, il quale ha bisogno innanzi tutto di mantenere il proprio calore. È il grande momento di zuppe e minestre a base di verdura, legumi e cereali come orzo e farro. La stagione porta bietole, spinaci, radicchio, broccoli, cavoli e verza: sono verdure ricche di sali minerali e vitamina C, utile ausilio per combattere i malanni di stagione. Anche i finocchi sono da portare in tavola spesso: hanno poche calorie (appena 15 per 100 grammi), sono ricchi d’acqua e di fibre e hanno un buon potere saziante. Protagonisti della tavola d’autunno sono anche i funghi, che permettono con il loro buon sapore di variare con gusto il menù e hanno poche calorie: meglio però consumarli con qualche cautela, limitandosi a porzioni non superiori agli 80 grammi un paio di volte a settimana. Le patate sono disponibili tutto l’anno, ma in autunno diventano un aiuto prezioso in cucina: possono essere cucinate in mille modi, sono un'ottima fonte di carboidrati e quindi sono fonte di energia e sono perfette per dare consistenza a passati e vellutate di verdura. Sono utili anche i brodi tiepidi, vegetali o di carne, perché riscaldano e aiutano a idratare l’organismo, in particolare le mucose. Per quanto riguarda la frutta, abbiamo ancora qualche tempo per goderci la dolcezza dell’uva, prima che termini la sua stagione, mentre sono in arrivo i primi agrumi, come aranci, mapo e mandarini: sono ricchissimi di vitamina C, ottimo baluardo contro i raffreddori d’autunno, come pure i kiwi, utili anche per il loro blando effetto lassativo. L’autunno è anche stagione di melagrane, dal riconosciuto effetto antiossidante grazie alle antocianine e, soprattutto, all’acido ellagico, una sostanza alla quale vengono anche attribuite possibili proprietà antitumorali. Le mele e le pere sono disponibili tutto l’anno e hanno poche calorie, un ottimo contenuto di fibre, acidi organici e, la mela in particolare, vitamine del gruppo B. Infine, le castagne: tipico frutto autunnale: sono una buona fonte di energia, aiutano la regolarità dell’intestino e non contengono glutine.