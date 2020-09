A tavola: i cibi dell’allegria contro la tristezza del primo autunno

La riapertura delle scuole segna in modo inequivocabile i la fine della stagione delle vacanze. E’ inevitabile provare qualche rimpianto , anche perché il nostro organismo percepisce nell’aria i primi segnali di autunno . Anche se fa ancora caldo, le giornate si sono fatte più corte e le chiome degli alberi cominciano a perdere il loro colore verde brillante: il nostro fisico deve cominciare ad adattarsi a questo cambiamento. Possiamo però aiutarlo con alcuni alimenti da non far mancare in tavola , per avere a disposizione i nutrienti più adatti alla stagione di passaggio e per stimolare la produzione delle sostanze che aiutano il buon umore.

Frutta secca - Può essere una buona fonte alternativa di Omega 3 per chi non ama il pesce.

Salmone e pesce azzurro (sardine, aringhe, acciughe, sgombro) – Grazie al loro ottimo apporto di Omega 3 sono alimenti preziosi e utili per favorire la produzione di serotonina, un ormone indispensabile per modulare il tono dell’umore. Il salmone in particolare ha anche un buon apporto di vitamina D che lo rende particolarmente indicato per combattere la stanchezza e la malinconia del cambio di stagione.

Frutta secca – Può essere una buona fonte alternativa di Omega 3 per chi non ama il pesce. La frutta secca è ricca anche di triptofano, un aminoacido precursore della serotonina. In particolare, le mandorle sono ricche di magnesio, utile per combattere la stanchezza fisica e mentale del primo autunno; mangiamone quattro o cinque a colazione: stabilizzeranno i livelli glicemici, combattendo la sensazione di buco allo stomaco che spinge a spilluzzicare in continuazione.

Uva rossa – E’ la regina della tavola autunnale. L’uva in generale, ma quella rossa in particolare, è ricca di melatonina, una sostanza importante nella regolazione del ritmo sonno-veglia essenziale per avere energia e vitalità nelle ore diurne. E' molto ricca di vitamina B6, un prezioso aiuto contro ansia e irritabilità. Meglio però non eccedere con le quantità perché l'uva è molto zuccherina e quindi ricca di calorie.

Banana - Ricca di potassio e di magnesio, nutrienti che favoriscono la produzione di serotonina, la banana è utile per stabilizzare l’umore, ritrovare energia e contrastare il nervosismo.

Legumi - Sono ricchi di magnesio e fibre che aiutano a sentirsi sereni e rilassati. Costituiscono un’ottima fonte di proteine, anche da alternare al consumo di carne; sono ottimi anche in alternativa ai cereali raffinati se vogliamo controllare il nostro bilancio calorico e magari perdere un po’ di peso. Le lenticchie in particolare sono ricche di magnesio, prezioso per la sua funzione rilassante, mentre il calcio agisce contro l’ansia.

Riso integrale - E' ricco del già citato triptofano, utile per la sintesi di serotonina: contribuisce inoltre a bilanciare i livelli di zucchero nel sangue e ad alleviare le tensioni.

Zenzero - Consumato crudo a pezzettini, oppure utilizzato per decotti e tisane, con la punta piccante che ne caratterizza il sapore è un ottimo digestivo, cicatrizzante e antisettico. Ha mille virtù: ci aiuta a perdere peso, è antiossidante, antinfiammatorio e allevia lo stress.

Cioccolato fondente – E’ il comfort food per eccellenza e una coccola capace di curare mille dispiaceri. Migliora l'umore e offre una sferzata di energia di pronto utilizzo. Per non litigare con la bilancia basta consumarne piccole quantità, preferibilmente nei pasti del mattino.

Avena - E' un cereale dall’alto valore nutrizionale perché contiene vitexina, una sostanza dal notevole effetto rilassante. Garantisce un buon apporto di betaglucano, una molecola che favorisce la riduzione del colesterolo, e di triptofano, utile in caso di stress, ansia e insonnia. Le fibre di cui è ricca favoriscono il transito intestinale. Grazie al suo basso indice glicemico fornisce energia a lento rilascio.

Verdura di stagione – L’orto d’autunno è colorato e porta in tavola allegria anche solo appagando lo sguardo. Peperoni, pomodori, zucchine sono ricchi di vitamina A e C, calcio, fosforo, magnesio e acido folico. Ci forniscono tutti i sali minerali e le vitamine di cui il nostro organismo ha bisogno, soprattutto nei momenti di cambio di stagione.