Tanto gusto e salute con gli hambuger vegani

Tante buone ragioni: anche se non è ancora chiaro cosa effettivamente facciano, questi ormoni sono stati oggetto di studio tra gli scienziati alla ricerca di nuove modalità per il trattamento di obesità e diabete.

Secondo i ricercatori i risultati indicano un aumento degli ormoni e della sazietà dopo il consumo di un pasto a base vegetale con tofu rispetto a un pasto di carne e formaggio in tutti gli individui: sani, obesi e diabetici. Un altro fattore favorente potrebbe essere l'alto contenuto di fibre apportate dall'hamburger vegano. Ovviamente, lo studio ha esaminato un piccolo campione di individui e ha esaminato le risposte fisiologiche dopo solo due pasti specifici non prendendo in esame una dieta abituale; tuttavia, i ricercatori hanno suggerito che le diete a base di vegetali potrebbero essere utili nei trattamenti per il diabete e l'obesità.



Rivoluziona il menù: gli hamburger vegani iniziano a dominare i menu, diventando sempre più popolari negli Stati Uniti, in ristoranti famosi proprio per la proposta di street food; d'altra parte, oltre che essere più salutari, gli alimenti a base vegetale garantiscono anche benefici ambientali considerando che l'allevamento di bestiame e di altri animali è un importante fattore di inquinamento relativamente ai gas emessi a livello globale.



Il pianeta ringrazia: in estrema sintesi, un confronto sui costi ambientali tra la produzione di hamburger senza carne o tradizionali, ha evidenziato che la produzione di hamburger senza carne richiede il 99% in meno di acqua, il 93% in meno di terra, il 90% in meno di emissioni di gas a effetto serra e il 50% in meno di energia. Occorre aggiungere altro?