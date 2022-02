San Valentino, ecco perché va bene lasciarsi tentare dal cioccolato

Ottimo alleato per accendere il desiderio , il cioccolato è anche ricco di triptofano , un aminoacido che stimola la produzione di serotonina , l’ ormone del benessere e della felicità : ecco uno dei tanti buoni motivi per deliziare il palato con qualche classico cioccolatino e dare una sferzata alla vita di coppia .

Nel giorno più romantico dell'anno, praline, tavolette, creme spalmabili non possono proprio mancare: le scelte sono molte per regalare cioccolato. D'altra parte, i cioccolatini sono un grande classico per San Valentino, autentici evergreen tutt'ora molto apprezzati: quando si punta alla gola infatti sbagliare è difficile, a maggior ragione se si indovinano i gusti del partner scovando cioccolato pregiato e aromatizzato in maniera diversa.

Oltretutto, questo alimento non è solo straordinariamente buono: nella sua versione fondente il cioccolato è anche amico della linea e quindi sa anche assolverci dal senso di colpa.

Vero afrodisiaco: il re dei cibi afrodisiaci è senza ombra di dubbio il cioccolato. Grazie al contenuto di feniletilamina, secondo le pubblicazioni dei ricercatori, consumare cioccolato vuol dire assimilare le stesse endorfine rilasciate dall’attività sessuale: per questo motivo il cioccolato favorisce l’aumento dell’attrazione migliorando in generale tutta la prestazione sessuale. Va sottolineato tuttavia, che più che aiutare a far tornare un desiderio sessuale ormai scomparso, il cioccolato agisce in presenza di un desiderio sessuale e di una buona sessualità ancora esistenti, migliorandoli.

Migliora le prestazioni: il cioccolato è ricco di flavanoli, sostanze antiossidanti presenti nel cacao, che migliorano le prestazioni in quanto favoriscono la circolazione sanguigna con conseguente beneficio della tonicità dell'organismo, determinante per incontri amorosi al top. Il cioccolato inoltre contiene caffeina, serotonina ed endorfine, che influenzano i nostri neurotrasmettitori agendo come stimolanti e che regalano energia, concentrazione, desiderio sessuale e senso del piacere.

Ottimo antistress: il cioccolato stimola la produzione di serotonina, è un neurotrasmettitore che regala uno stato di euforia e la cui mancanza può causare un calo dell'umore. Infatti, secondo una ricerca pubblicata sulla rivista dell’American Dietetic Association e sul Journal of Sexual Medicine, il cioccolato sarebbe in grado di stimolare la produzione di endorfine, cioè le sostanze chimiche prodotte dal cervello che agiscono come gli oppiacei e regalano una sensazione di benessere generale. Un cioccolatino, soprattutto se fondente, è un modo per scongiurare la depressione e allontanare l'umor nero. Inoltre il cioccolato fondente, grazie al contenuto di magnesio, ha il potere di rilassare e quindi di scongiurare lo stress consentendoci di vivere con maggiore serenità una serata super romantica.

Alleato antiage: buono, gustoso e alleato di bellezza. Il cioccolato, soprattutto se fondente, grazie all'importante contenuto di cacao, è una importante fonte alimentare di flavonoidi, antiossidanti naturali che si trovano ad esempio nel té, nel vino rosso, negli agrumi e nei frutti di bosco. Gli antiossidanti naturali contrastano l'eccessivo livello di colesterolo, l'ipertensione arteriosa, prevengono malattie cardiovascolari come l'infarto e l'ictus e, secondo alcuni studi, aiutano a prevenire il declino cognitivo legato all'età. Infine, gli antiossidanti combattono efficacemente i radicali liberi, che causano l'invecchiamento cellulare, deprimono il sistema immunitario favorendo l'insorgenza di numerose malattie e addirittura qualche forma tumorale.

Non compromette (troppo) la linea: il cioccolato non è esattamente l'alimento più indicato per perdere peso. Va detto però che, secondo uno studio condotto in Germania, il cioccolato fondente potrebbe coadiuvare nella dieta: pare che il consumo di 40 grammi circa di cioccolato extra-fondente al giorno contribuirebbe ad aumentare del 10% la perdita di peso, se abbinato a un regime ipocalorico proprio grazie al mix di antiossidanti, caffeina e teobromina, sostanza naturale con effetti moderatamente diuretici e cardiotonici. Il cioccolato fondente con l'80%, di cacao aiuta quindi a perdere peso più velocemente, se associato in ogni caso a una dieta povera di carboidrati. Per chiarezza, ricordiamo che una tavoletta da 100 grammi contiene circa 500 kcal, non poche visto che un bel piatto di pasta ne può apportare meno di 400.

Combatte la stanchezza: il cioccolato fondente è un'ottima fonte di sali minerali, che contiene in quantità. Tra questi, sono presenti il ferro, anche se non viene assorbito in maniera ottimale, e poi fosforo, potassio e soprattutto magnesio, che contribuisce a colmare la dose nutrizionale giornaliera. L'azione congiunta di questi minerali è un valido aiuto nella riduzione di stanchezza, spossatezza e affaticamento: perfetto quindi per prepararci a una serata che potrebbe allungarsi fino a tarda notte.