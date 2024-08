Pranzare con il gelato: si può fare, ma non di abitudine

Un pasto completo ed equilibrato dovrebbe essere composto per metà da verdure, per un quarto da una fonte di proteine, come carne, pesce, legumi, uova, formaggi, e per un quarto da carboidrati, meglio se integrali. Nel gelato non c’è niente di tutto questo: solo proteine, grassi e zuccheri, e questo basta a dirci che dobbiamo considerarlo una pausa dolce e golosa, ma niente di più. Possiamo, certo, concederci il piacere di pranzare una volta ogni tanto con un bel cono o con una coppa, ma non possiamo farne un’abitudine: non solo perché l’apporto calorico è notevole, ma perché un pasto di questo genere è carente di molti altri nutrienti. Occorre quindi essere consapevoli che ci stiamo concedendo un’eccezione alla regola: dovremo poi anche prestare una certa attenzione a compensare gli squilibri nel pasto successivo. Meglio forse concedersi il gelato al posto di uno spuntino, sempre se accettiamo l’idea di mangiare un po’ di meno al pasto successivo per bilanciare il maggiore apporto calorico. Anche se abbinato con la macedonia, il gelato continua a non costituire un sostitutivo bilanciato per un pasto: meglio quindi non abusarne e concederselo non più di una-due volte a settimana.