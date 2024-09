Linea: come affrontare la pancetta degli “-anta”

CHE COSA SUCCEDE NEL CORPO CON GLI “-ANTA” – Con il trascorrere degli anni, il corpo tende a cambiare per effetto di diversi fenomeni, legati fisiologicamente con l’invecchiamento: l’appesantimento del girovita è uno di questi, così come la comparsa dei capelli bianchi o delle prime rughe in viso. Il rallentamento del metabolismo, l’accumulo di stress, la perdita di massa muscolare sono tutti fattori che concorrono a farci mettere su pancia, soprattutto se il nostro stile di stile è sedentario e seguiamo un’alimentazione troppo ricca. L’accumulo di peso avviene anche se nel corso degli anni non abbiamo cambiamo stile di comportamento o di alimentazione: quello che fino a una carta età ci conservava snelli e in forma, ad un certo punto concorre invece a farci accumulare grasso soprattutto intorno all’ombelico o sotto di esso. Il momento critico per le donne è quello intorno alla menopausa, mentre per gli uomini gli accumuli iniziano a crearsi già dai quarant’anni e a 50 diventano più evidenti. Il grasso addominale, o “viscerale”, purtroppo non è solo un problema estetico, ma crea una serie di problematiche di salute piuttosto serie. Nelle donne il grasso addominale tende a produrre sostanze pro-infiammatorie e pro-tumorali; in entrambi i sessi favorisce la comparsa dell’aterosclerosi, cioè l’ispessimento delle arterie tra le principali cause delle malattie cardiovascolari. Non a caso, dopo la menopausa, quando l’attività protettiva degli ormoni si indebolisce e poi cessa, le donne ultrasessantenni si ritrovano ad avere lo stesso rischio cardiaco degli uomini.