Gita fuori porta: ecco la merenda per stare bene senza ingrassare

Dolce e salato: comodi, gustosi e versatili: sono i crackers senza sale. Consumati con un succo di frutta senza zuccheri aggiunti, un velo di miele e semi di papavero saranno perfetti per una merenda gustosa e poco calorica. Se si ama il salato, la proposta è di crackers con formaggio magro spalmabile e un po' di pepe: deliziosi e stuzzicanti.



Un classico: lo yogurt: cremoso e dal sapore gradevolmente acidulo, lo yogurt è perfetto per una colazione o una merenda all'insegna del benessere e della dieta. Per renderlo ancor più appetitoso, aggiungiamo frutta di stagione e una manciata di frutta secca per fare scorta di energia e di vitamine.



Un po' di cereali: i fiocchi d'avena sono perfetti per stoppare la fame, regalare senso di sazietà e tanta energia senza appesantirci. Ricchi di fibre, questi cereali sono ottimi alleati per regolarizzare il colesterolo oltre a fornire un importante apporto di sali minerali.



Una macedonia light: senza dover ricorrere necessariamente alle primizie, anche se le fragole già occhieggiano dalle bancherelle nei mercati, prepariamo una macedonia con la frutta di stagione prima di uscire di casa e poi portiamocela dietro in un contenitore ermetico. Mele, pere, uva, kiwi e una banana: con il succo di un'arancia e senza aggiungere altro zucchero avremo una merenda sana, gustosa e fresca.



Una bustina di frutta secca: mandorle, noci, pistacchi e arachidi sono ricchi di Omega tre: ottimi antiossidanti, proteggono dall'invecchiamento cellulare e sono amici della buona salute del cuore. Unica attenzione: occhio alla quantità, perché a tanta bontà si accompagna anche un elevato apporto di calorie.



Un thermos di centrifugato: frullati e centrifugati costituiscono una eccezionale scorta di vitamine e sali minerali. Prima di uscire di casa, possiamo sbizzarrirci a inventare nuovi mix mescolando frutta e verdura di stagione. Grazie alla presenza di acqua e fibre, potremo eliminare le tossine e limitare il senso di fame: tanta leggerezza e vitalità per il nostro organismo.



Le barrette fai-da-te: per uno snack all'insegna della genuinità e dell'economia, possiamo preparare le barrette anche a casa. Facciamo sciogliere in un pentolino miele e zucchero di canna e poi aggiungiamo un mix di cereali a nostro piacimento: fiocchi d'avena, riso soffiato, frutta secca e qualche uvetta. Versiamo il composto negli stampi e lasciamo raffreddare. Il consiglio furbo? Portiamocene dietro una discreta scorta: queste deliziose barrette potrebbero andare a ruba!



Mix croccante di verdure: se non amiamo la frutta o siamo in un regime dietetico piuttosto rigoroso, possiamo optare per la verdura cruda. Finocchio, carote ed eventualmente sedano e peperoni lavati e tagliati, saranno perfetti per sgranocchiare e regalarci sazietà. Ricche di fibre, queste verdure avranno anche la piacevole conseguenza di non farci accumulare tropo grasso durante il pasto: ottime alleate per la nostra linea.



Un infuso caldo: nonostante le temperature più miti, in questa stagione preparare un infuso caldo è un ottimo modo per calmare l'appetito e idratare l'organismo. L'erborista suggerisce vaniglia e arancio dolce, che aiutano a combattere la fame nervosa. Ginepro, mirtillo e betulla migliorano la circolazione combattendo la ritenzione idrica: più semplice di cosi!



Come le nonne, la mela cotta: non è solo per gli ammalati o per le persone di una certa età. La mela cotta è buonissima, facile da preparare, gustosa e delicata. Possiamo cuocere le mele nel forno o nel pentolino con un po' di vino rosso, perfette anche senza zucchero e con l'aggiunta di ginepro, cannella e vaniglia. Un comfort food all'insegna del benessere e della tradizione.