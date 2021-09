Con l' autunno ripartono tutte le attività e fare il pieno di energia , disintossicando l'organismo, è sicuramente un buon modo per affrontare il periodo più impegnativo. Grazie alla natura , oltre a contrastare stanchezza e stress , possiamo anche aumentare le difese immunitarie grazie ai tanti alimenti preziosi tipici di questa stagione: perfetti per insaporire i piatti , ideali per il nostro benessere .

1 - Aglio: da sempre considerato indispensabile, grazie alle tante proprietà salutari, l'aglio rafforza il sistema immunitario, agisce come potente battericida, è un potentissimo vermicida, regola la pressione arteriosa, riduce il rischio di sclerosi delle arterie, previene l'aggregazione piastrinica e quindi la formazione di trombi, regolarizza il tasso di colesterolo e trigliceridi nel sangue. Inoltre, l'aglio è un prezioso alleato di bellezza capace di donare alla pelle un aspetto sano e di favorire la crescita dei capelli. e le difese immunitarie. Se lo cuoci, l'alito sarà salvo.

2 - Broccoli: particolarmente riccchi di vitamina C, i broccoli contengono anche luteina, un carotenoide benefico per gli nostri occhi. Sono anche una fonte eccellente di vitamine K, C, e A, di acido folico e fibre, oltre ad avere un alto contenuto di fosforo, potassio, magnesio e le vitamine B6 e vitamina E. Alcuni studi hanno evidenziato come i broccoli siano particolarmente efficaci nella prevenzione del cancro al seno, grazie al sulforafano, in grado di uccidere le staminali e di prevenire la crescita di nuove neoplasie.

3 - Cachi: definiti anche "mela d'Oriente", hanno proprietà lassative, diuretiche, energizzanti e inoltre sono ricchi di vitamine, betacarotene e sali minerali come il potassio, il fosforo e il magnesio. Perfetti per proteggere e depurare il fegato, è considerato un frutto ideale per i bambini, gli sportivi e gli astenici poiché ha ottime capacità energizzanti, grazie agli zuccheri che contengono.

4 - Cavolfiore: rinforza la produzione di emoglobina con effetti positivi per l'anemia, possiede un'azione rimineralizzante e depurativa, ha un basso contenuto calorico ed è dunque ideale per chi osserva un regime alimentare ipocalorico: recenti studi hanno dimostrato i suoi poteri antinfiammatori, preziosi per rafforzare le difese immunitarie, oltre alle proprietà antiossidanti e antibatteriche. Il cavolfiore è indicato in caso di diabete in quanto contribuisce al controllo della glicemia.

5 - Cipolla: a questo ortaggio sono attribuite numerose altre virtù. E' infatti considerata una pianta antipertensiva grazie alla presenza di flavonoidi, vermifuga, espettorante, antibiotica (specie a livello intestinale), antitrombotica ed è ottima per prevenire l'aterosclerosi e i danni dell'ipercolesterolemia. La cipolla, le cui proprietà benefiche e terapeutiche sono note sin dai tempi degli antichi Egizi, ma delle cui virtù si trovano riferimenti in tutte le pubblicazioni mediche di ogni epoca, è deliziosa cruda nell'insalata, tagliata a fettine sottili, oltre ovviamente che cotta nelle minestre o usata per un gustoso soffritto.

6 - Funghi: ottimi per la diuresi, deliziosi e dal gusto intenso, i funghi sono ideali anche per rimanere a dieta, visto che hanno un contenuto di grassi e zuccheri veramente molto ridotto, mentre vantano un ricco contenuto di acqua. I funghi favoriscono la diuresi, sono un'ottima fonte di minerali, in particolare fosforo, potassio, selenio e magnesio e contengono anche lisina e triptofano, vitamine del gruppo B e alcune sostanze antiossidanti.

7 - Erbe aromatiche: grazie alla loro freschezza sono capaci di regalare un sapore particolare ad ogni piatto e a renderlo goloso senza eccedere nei condimenti. Rosmarino, timo, peperoncino, alloro e chi più ne ha, più ne metta: tanti vasetti in bella mostra sulla mensola saranno pronti a stuzzicarci per cucinare piatti appetitosi che si tratti di carne, pesce o verdure. Il rosmarino, per esempio, ha proprietà antisettiche, calma gli stati influenzali e febbrili e aiuta l'apparato respiratorio in caso di asma e tosse, e facilita la produzione della bile favorendo la digestione. Il timo è ricco di oli essenziali che lo rendono un potente antisettico: gode di proprietà antibatteriche, antispasmodiche e antifungine.

8 - Lenticchie: le lenticchie sono un legume molto antico, da sempre considerato la carne dei poveri per l’alto contenuto di proteine e ferro rispetto ad altri alimenti di origine vegetale. Grazie all’importante apporto di fibre, sono un valido alleato nelle diete perché aumentano il senso di sazietà e facilitano il transito intestinale; contengono anche molti minerali e per questo le lenticchie sono ideali in caso di affaticamento, denutrizione e anemia. Le lenticchie hanno un importante contenuto di isoflavoni, potenti antiossidanti utili contro i radicali liberi; contengono Tiamina (vitamina B1), che favorisce la memoria e la concentrazione, e la vitamina B3, che aiuta l’organismo a gestire in modo ottimale l’energia e a ridurre i trigliceridi nel sangue.

9 - Spezie: per combattere il raffreddore Il sapore intenso delle spezie vivacizza anche le preparazioni più semplici. Il peperoncino, per esempio, migliora la circolazione, è un ottimo cardioprotettivo, ha proprietà di vasodilatatore e combatte il colesterolo; favorisce l'elasticità dei capillari migliorando l'ossigenazione dei tessuti. Lo zafferano, ottimo nei risotti, ma anche nei piatti a base di verdure, nella medicina indiana viene usato per il trattamento di bronchiti, mal di gola, mal di testa, febbre e vomito. In omeopatia, lo zafferano è adoperato per il trattamento di epistassi, dismenorrea, mestruazioni emorragiche e isteria. Il cardamomo nella medicina ayurvedica è trova impiego nella cura di tosse e raffreddore, per problemi al sistema urinario e per le emorroidi, mentre nella medicina tradizionale cinese è impiegato contro mal di stomaco e dissenteria.

10 - Zucca: regina dell'autunno, la zucca è davvero una miniera di virtù. Oltre che essere deliziosa e versatile, perfetta com'è per essere gustata in infinite preparazioni (zuppe e minestre, risotti, contorni, torte e doli e perfino nel pane) è anche una preziosa amica della linea. Ricca di acqua e di fibre, la zucca vanta proprietà diuretiche e lassative che la rendono perfetta nel regolare le funzioni intestinali, ridurre il gonfiore addominale e la ritenzione idrica. Inoltre, grazie al basso contenuto glicemico e lipidico, questo ortaggio è ideale per contrastare diabete e ipertensione. La zucca è anche ottima per dimenticare la tristezza: grazie al magnesio, regala rilassamento ai muscoli e riduce le tensioni nervose, donando benefici effetti al fisico e all'umore.