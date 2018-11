Trento, "Nella mente di un terrorista": una conferenza per "un approccio multidisciplinare al fanatismo"

Esplorare il complesso fenomeno del terrorismo islamista attraverso gli occhi e il pensiero di chi compie gli attentati. E' questa l'idea con cui è stata concepita la conferenza ​"Nella mente di un terrorista. Per un approccio multidisciplinare al fanatismo". L'incontro si terrà nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento giovedì 15 novembre. Lo scopo è quello di esaminare la violenza religiosa degli ultimi anni mettendo in relazione competenze diverse, che non sempre trovano l'occasione per comunicare: l'analisi politica, la tecnica investigativa, l'approfondimento psicologico e il racconto giornalistico. All'evento parteciperà anche il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori.