Milano, è arrivato Mercabot : il primo atelier d arte tra i banchi del mercato

A Milano è arrivato "Mercabot": un atelier di arte contemporanea tra i banchi del mercato per raccontare la Type Art dell'artista No Curves. Il progetto di Mercabot è partito a lo scorso maggio grazie a un accordo tra Sogemi e No Curves: l'artista e il suo staff hanno iniziato a lavorare immersi nella realtà del mercato per creare l'allestimento di un'area che apre privatamente e diventa spazio di una mostra e di installazioni a tema. Mercabot è nato dall'idea di Sara Baroni, esperta di marketing e comunicazione, che ha voluto raccontare il saper fare del Mercato Agroalimentare di Milano attraverso il linguaggio pop e futurista di No Curves