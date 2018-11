Amedeo Modigliani a Palermo, galleria a cielo aperto con i capolavori di Modì

Amedeo Modigliani sarà in mostra sabato 3 novembre a Palermo, a Palazzo Bonocore, con alcuni dei suoi capolavori affiancati a quelli di amici artisti. Il pittore "maledetto" sarà protagonista dell'evento "Modigliani multimedia experience - Les femmes". In esposizione le due oepre "Jeanne" e "Hannelore" dell'artista livornese, accompagnate da quadri di Maurice Utrillo, Fernand Léger, Giovanni Fattori. Accanto alle opere, uno spettacolo con proiezioni e illuminazione artistica di piazza Pretoria per un evento multimediale che trasformerà l'ambiente che ospita la mostra in uno spazio elegiaco e trasognato, la Parigi degli artisti, e la facciata di Palazzo Bonocore in una galleria a cielo aperto su cui scorreranno vita e opere di Modì. Il progetto è curato dal direttore artistico Alberto D’Atanasio e organizzato da Navigare Srl e dall’Istituto Amedeo Modigliani. L'appuntamento è il 3 novembre dalle 19 alle 24.