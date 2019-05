Il numero di maggio di Cotto e mangiato Magazine propone numerose ricette di pasta preparata con ingredienti diversi dal grano . Per variare e ampliare i confini del gusto vale la pena di provare le varianti di riso , kamut o farro . Anche i cosiddetti falsi cereali ci riservano delle belle sorprese come questi Spaghetti di quinoa con pesto di spinaci , una vera riserva di vitamine proteine e minerali.

PROCEDIMENTO

PULITE gli spinaci e sbollentateli per 1 minuto in acqua salata. Scolateli con cura e immergeteli in una ciotola con acqua e ghiaccio per fermare la cottura e mantenere vivo il colore verde. Poi, trasferiteli nel bicchiere del mixer a immersione, aggiungete le mandorle, i pinoli e frullate, versando l'olio poco per volta, fino ad ottenere una crema omogenea.