Pasta alla crudaiola: fresca, veloce e gustosa

La pasta alla crudaiola è un primo piatto facile e veloce preparato con un condimento a base di pomodori ma senza cottura. Perfetto per i pranzi e le cene d'estate, questo piatto è profumato dal basilico e dall'aglio, che vengono fatti riposare insieme ai pomodori in frigo per qualche ora. Il risultato è una pasta fresca ma gustosa, che piacerà a tutti.

PROCEDIMENTO

Lavate e asciugate i pomodorini, tagliateli a cubetti e raccoglieteli in una terrina insieme all'aglio e alle foglie di basilico (lasciatene qualcuna da parte per la decorazione finale del piatto). Aggiungete l'olio di oliva e un pizzico di sale, quindi mescolate bene tutto, coprite con pellicola e fate insaporire in frigo per un'ora o due.