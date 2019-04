Girelle ricotta e spinaci: vortici di bontà

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 15 girelle

Le girelle ricotta e spinaci sono degli sfiziosi stuzzichini, facili e veloci, realizzati con pasta sfoglia farcita con spinaci e ricotta vaccina. Le girelle ricotta e spinaci sono scenografiche e buonissime, perfette per l'aperitivo o un buffet. Vi consiglio di far asciugare molto bene gli spinaci in cottura e di scolare bene la ricotta prima di amalgamarli. Se preferite, potete realizzare queste girelle con altre verdure, come le bietole o la rucola.