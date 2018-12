DIFFICOLTA' facile

4 ingredienti e solo 20 minuti di tempo! E' ciò che vi serve per preparare un goloso dolcetto da portare in tavola durante il vostro pranzo di Natale. L'albero di Natale con nocciolata e noci non è solo buono ma anche molto bello, vi basta solo un tocco di precisione e manualità per stupire davvero tutti in poche mosse. Infatti questa ricetta riesce sempre bene e può essere preparata anche all'ultimo minuto. Finite le feste si può riprendere l'idea di pasta sfoglia e nocciolata per dolci dalla forma nuova.