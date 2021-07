Il lollipop più amato di sempre

Un’ occasione unica per celebrare e scoprire una piccola parte di Tokyo, la città sempre in movimento, che quest’anno diventa più che mai il place to be grazie alle celebrazioni dei Giochi olimpici.

Per festeggiare l’evento Chupa Chups arriva per la prima volta in quattro imperdibili gusti, ispirati alla tradizione giapponese per immergersi in uno straordinario viaggio di sapori e divertimento alla scoperta del paese del Sol Levante.

Sarà possibile, infatti, assaggiare Chupa Chups Tok-yo in quattro sorprendenti varianti: YUZU, CHERRY BLOSSOMS, STRAWBERRY MATCHA SMOOTHIES e RAMUNE.

L’Edizione è limitata, ma trovarla è semplicissimo: la Tok-yo Limited Edition, infatti, è disponibile nei migliori punti vendita specializzati e bar con un espositore che per l’occasione si veste di una speciale grafica che celebra i colori e le luci di Tokyo all’interno della classica ruota Chupa Chups nei gusti Best Of.

Gli insoliti gusti, dal sapore tutto nuovo e dal coloratissimo packaging, uniscono la golosità e il super fun di Chupa Chups alle sfumature della cultura giapponese: i profumi agrumati e aromatici dello yuzu, i celebri fiori di ciliegio che richiamano i più belli e romantici paesaggi giapponesi, l’amatissimo tè matcha unito alle dolci note dello smoothie alla fragola e la vivace soda giapponese!

Con Chupa Chups Tok-yo Limited Edition arrivano golosità ed extra divertimento da assaporare e condividere con gli amici comodamente sul divano (magari guardando i Giochi e tifando per gli azzurri) o fuori casa!

E proprio a casa arriva una dose di extra fun, grazie a Excelsa.it che offre una vivacissima gamma di gadget firmati Chupa Chups tra i quali cuscini, lunch box, piatti, tovagliette e tanto altro per colorare ogni angolo della propria abitazione! Scoprili tutti su www.excelsa.it/ - @excelsa.it.

Chupa Chups, il marchio da sempre al fianco del consumatore in tutti i momenti più fun della vita; amato da generazioni, sin dal 1958 è un mondo di divertimento per tutti, non solo per i bambini.