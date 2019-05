Viterbo, 22enne sudamericano fermato per omicidio volontario: pericolo di fuga

C'è un fermato per l' omicidio di Norveo Fedeli , il commerciante ucciso venerdì nel suo negozio, nel centro storico di Viterbo. Si tratta di un 22enne con passaporto americano, in Italia da due mesi e mezzo. Le accuse contro di lui sono omicidio volontario e rapina. La procura ha disposto il fermo anche perché c'è il pericolo di fuga. L'uomo è stato rintracciato in provincia di Viterbo dai carabinieri di Capidimonte.

A incastrarlo sarebbe stata la telecamera di sorveglianza di un negozio vicino.



L'uomo ripreso con una busta attorno a una scarpa - Le immagini mostrano che l'uomo si allontana con una busta legata attorno a una scarpa. Non si esclude che sia proprio la scarpa che ha lasciato un'impronta sul cranio insanguinato del commerciante ucciso. Stando a quanto riportato da "Il Messaggero", il 22enne era atteso dal commerciante per ritirare dei vestiti, del valore di qualche centinaio di euro. Ne sarebbe però nata una discussione, sfociata nell'uccisione del 74enne.



Gli inquirenti avrebbero infatti riscontrato che il 22enne era già stato in precedenza nel negozio di Fedeli: il giovane sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza in un'altra occasione, mentre entrava nel negozio della vittima.



Salvini: "Chi delinque ha le ore contate" - Immediato, dopo la notizia del fermo, il commento di Matteo Salvini. "Fermato il presunto assassino del commerciante di Viterbo: si tratta di uno straniero residente in un paesino della zona. Grazie a inquirenti e Forze dell'Ordine. Chi delinque, ha le ore contate. È la migliore risposta a chi cerca polemiche: io faccio parlare i fatti", ha detto infatti il ministro dell'Interno.