Viareggio, negato l'ingresso in piscina a un bambino autistico perché senza cuffia 

Uno stabilimento balneare ha vietato l'ingresso in piscina a un bambino autistico di 3 anni perché senza cuffia. E' accaduto a Viareggio. La mamma, in vacanza col figlio, ha provato a spiegare che il piccolo, per via della sindrome di cui è affetto, non tollera nulla che gli tocchi la testa e le orecchie. Ma non c'è stato verso. "Non riusciamo a fargli indossare la cuffia. Però starebbe continuamente nell'acqua, gli piace immensamente bagnarsi e vediamo che questo gli fa proprio bene. Il gestore del bagno non ha inteso ragioni", ha spiegato la donna a La Nazione, che riporta la notizia. Il caso nasce perché, dal 2017, una legge impone ai balneari l'obbligo di far indossare la cuffia a tutti i clienti. Ad ogni modo, la mamma non si è persa d'animo e ha portato il bambino in un altro lido, dove lo staff ha accettato le sue condizioni.