Venezia, acqua alta tocca quota 144 cm alle 9:30

A Venezia la massima di marea della mattinata ha toccato i 144 centimetri sul medio mare alle 9:30. Lo rende noto l'Ufficio maree del Comune. In precedenza era stato dato un avviso di quota di 145 centimetri, poi alzato a 160 centimetri per i rilievi a mare. In realtà l'acqua alta ha frenato la sua crescita complice un'onda "di sessa", ovvero un fenomeno di oscillazione del mare.