Cade in moto sull'autostrada A4 Padova-Mestre, travolto dalle auto

Un motociclista è morto sulla A4 Padova-Mestre, cadendo dal proprio scooter, e venendo travolto dalle auto in transito sull'autostrada. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polstrada. La tragedia è avvenuta tra Padova est e lo svincolo della A13, verso Venezia. L'uomo sarebbe stato sbalzato di sella, per cause ancora da accertare, e rimasto sulla carreggiata sarebbe stato investito mortalmente dai veicoli che sopraggiungevano.