Valanga a Flassin, nella valle del Gran San Bernardo: morto scialpinista 

Uno scialpinista è rimasto vittima di una valanga che si è staccata sopra Flassin, nella valle del Gran San Bernardo, in Val D'Aosta. L'incidente è avvenuto a circa 1.800 metri di quota dove lo scialpinista stava scendendo in un canalone con un compagno che ha assistito alla tragedia. Nella zona era presente anche un altro gruppo di tre scialpinisti che non è stato coinvolto dalla valanga.