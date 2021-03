Vaccini, dal 4 marzo all'ospedale militare di Milano 1.300 al giorno

Dal 4 marzo all'ospedale militare di Baggio, a Milano, saranno realizzati 1.300 vaccini anti Covid al giorno. Questo avverrà al completamento del secondo padiglione, dal 4 marzo, mentre al momento vengono fatti 650 vaccini ogni giorno. "Noi andiamo bene, facciamo circa 650 vaccinazioni al giorno e con il secondo padiglione ne faremo in tutto 1.300 - ha spiegato il colonnello Fabio Zullino , comandante del Com centro ospedaliero militare di Milano -. Le dosi stanno arrivando e abbiamo una attività costante senza problemi".

Al mattino viene vaccinato il personale sanitario non ospedaliero, come ad esempio i farmacisti, il pomeriggio è il turno degli ultra 80enni. Da quando il paziente entra nella stanza adibita alla vaccinazione l'operazione si conclude in 3-5 minuti, come hanno spiegato i medici.

All'ospedale militare di Milano chi ha problemi di disabilità o non è in grado di camminare può inoltre ricevere il vaccino direttamente in auto. "Ci siamo resi conto che gli anziani sperimentavano difficoltà di tipo logistico e quindi abbiamo deciso di fare questo tentativo per venire incontro agli utenti", ha detto Zullino a Tgcom24.