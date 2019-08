Maltempo, violento nubifragio su Firenze: allagamenti e danni

Un violento temporale si è abbattuto su Firenze, causando allagamenti e disagi in particolare nella zona sud della città. Un'auto in sosta è stata distrutta dalla caduta di alcuni alberi. La situazione più difficile su viale Giannotti, viale Mazzini e sul lungarno Colombo. Il maltempo ha colpito anche il Pisano, in particolare a Calcinaia e Castelfranco di Sotto, dove si registrano diversi interventi dei vigili del fuoco.