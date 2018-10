Firenze, turista spagnola 18enne in prognosi riservata per meningite

Una turista spagnola di 18 anni è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Santa Maria Nuova per una infezione da meningococco. Al momento, spiega l'Asl, sono in corso le procedure per la tipizzazione. I medici hanno spiegato che la prognosi è riservata, anche se le condizioni generali sono stabili. La giovane era arrivata da Venezia a Firenze nel pomeriggio di venerdì.