Tenta il furto al distributore di merendine in una scuola di Canicattì: muore dissanguato

Il suo corpo è stato scoperto dagli operatori scolastici la mattina del 27 giugno. Era disteso a terra, ricoperto di sangue. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'obiettivo dell'uomo sarebbe stato quello di

rubare le monete

morendo dissanguato

contenute nei distributori di snack e bibite. Quindi avrebbe sfondato una vetrata, mandandola in frantumi, e si sarebbe così procurato una profonda ferita al braccio. A quel punto avrebbe perso i sensi e sarebbe caduto a terra,

La Procura di Agrigento

ha disposto l'autopsia

per valutare la veridicità dell'ipotesi dei carabinieri, che al momento - visto come è stato ritrovato il trentatreenne - sembra la più probabile. Secondo alcuni media locali, l'uomo non sarebbe neanche riuscito a entrare nell'edificio, ma si sarebbe trascinato per pochi metri nel giardino del complesso prima di svenire.

In tutto l'Agrigentino, ma non soltanto,

i furti ai distributori di snack e bibite

degli edifici scolastici o pubblici sono periodici. Prima d'ora, però, non si erano mai registrate vittime o incidenti simili a quello di Canicattì.