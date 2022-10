Speranza: "Covid non è vinto, il nuovo governo si impegni su quarta dose"

Sul Covid "la sfida non è vinta.

C'è bisogno ancora di un atteggiamento di grande attenzione e va dato vigore alla nuova fase della campagna vaccinale. La raccomandazione a tutti gli over 60 è di prenotare subito la dose di richiamo con i nuovi vaccini aggiornati". E' il monito del ministro della Salute, Roberto Speranza. "Nel passaggio di consegne al nuovo governo - dice Speranza a Il Corriere della Sera - lasciamo un campagna di vaccinazione che ci vede tra i primi Paesi nel mondo, sia per il ciclo primario sia per la terza dose. Ora bisogna dare forte impulso alla quarta e su questo credo dovrà impegnarsi il nuovo governo".