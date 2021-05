Ragusa, Asp sospende 30 lavoratori: avevano rifiutato il vaccino anti-Covid

"I flaconi dei vaccini iniettati dall'Asl Napoli 1 vengono frantumati e poi gettati tra i rifiuti speciali". Lo ha annunciato Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1, spiega ndo il trattamento riservato ai flaconi usati nelle vaccinazioni negli hub cittadini. "Abbiamo deciso di distruggerli - spiega Verdoliva - per evitare che i flaconi potessero essere oggetto di attenzioni di terzi che magari potevano avere cattive attenzioni. C'era il rischio che a qualcuno venisse in mente di utilizzarli e quindi abbiamo deciso che bisogna distruggerli. Esiste quindi in protocollo in materia, e tutti coloro che lavorano negli hub vaccinali sono sono avvertiti. A fine serata in Mostra d'Oltremare, a Capodichino, alla Stazione Marittima in Fagianeria e al Madre vengono distrutti tutti i flaconi dei vaccini, sin dal 27 dicembre".