Migranti, Ong Mediterranea: ricorso contro sequestro nave Mare Jonio

La Ong Mediterranea saving humans annuncia che farà ricorso contro la convalida del sequestro della nave Mare Jonio. Il provvedimento è stato disposto dalla procura di Agrigento che indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. "Noi non godiamo di nessuna immunità, ma siamo certi - spiegano dalla Ong - di avere operato nel rispetto del diritto e felici di avere portato in salvo 49 persone".