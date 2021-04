Sardegna, ha rischiato di rimanere in sedia a rotelle in seguito a un incidente stradale: due anni e mezzo dopo percorre il cammino di Santa Barbara

Dopo essere rimasta gravemente ferita a causa di un incidente d'auto, i medici le avevano detto che forse non avrebbe potuto più camminare, eppure lei non si è arresa. Dopo una lunga riabilitazione e un periodo in sedie a rotelle, si è rialzata e, a circa due anni e mezzo dall'incidente, ha percorso 200 chilometri del cammino di Santa Barbara, un percorso di 500 chilometri suddiviso in 30 tappe nel territorio del Sulcis Iglesiente Guspinese, in Sardegna . E' la storia della 35enne fotografa sarda Michela Medda . "Mi sono salvata per miracolo, i medici non mi davano molte speranze di riprendere a camminare normalmente. Io però non mi sono arresa", ha raccontato la giovane al sito locale Youtg.net.

Era il 1 settembre 2018 quando da uno scontro frontale nel rettilineo per San Gavino Monreale (Sud Sardegna) Michela usciva con una gamba a pezzi. "Frattura scomposta esposta pluriframmentaria del femore sinistro, il femore si è sgretolato ed è letteralmente uscito dalla gamba - ha spiegato a La Nuova Sardegna - Io continuavo a non rendermi conto della gravità della situazione. Credevo che sarebbe bastato il gesso. Poi ho iniziato a realizzare. Ma non mi sono mai arresa. Anche quando i medici mi hanno detto che forse non avrei più potuto camminare e che il trekking dovevo scordarmelo. Anzi, in quel momento ho deciso che avrei affrontato nuove sfide".

"C'era la possibilità che rimanessi in sedia a rotelle. I medici me lo dicevano apertamente", ha detto al quotidiano. Dopo un intervento di osteosintesi, però, ha iniziato la riabilitazione e a febbraio del 2019 ha mollato le stampelle, mentre in primavera già camminava. "Non come prima, perché questo è impossibile: in seguito all'operazione la gamba sinistra è diventata leggermente più corta, senza il plantare la zoppia è più evidente. Sono rimasta invalida al 30 per cento e sento dolori a volte lancinanti quando mi alzo. Ma ho imparato a convivere con quelli e con le cicatrici, ormai fanno parte di me", ha aggiunto.

Il cammino di Santa Barbara - Una delle sfide di cui si parlava prima è proprio il cammino di Santa Barbara, del quale Michela ha percorso 200 chilometri. "Ho deciso di farlo per dimostrare alla mia gamba che, anche se con qualche difficoltà e dolore, può fare le stesse cose che fanno le altre gambe (e anche di più)", ha detto a Youtg.net. Il percorso si è concluso un po' prima perché "in Sardegna stava per scattare la zona arancione e io non potevo continuare. Ma ritornerò, la sfida va completata. L'ho promesso a me stessa nei giorni più bui", ha concluso.