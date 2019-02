Salvatore Ranieri riparte da Milano dopo le 150 carrozzine donate nel 2018

Torna il Cantante della Solidarietà. Dopo le 150 carrozzine donate a diversi ospedali italiani nel 2018, le prime tappe dell’anno saranno il Niguarda di Milano e il Gaslini di Genova. Poi il Sandro Pertini di Roma e il Regina Margherita di Torino. Tutto grazie ai proventi di “Ricomincio da 20”, il cd inciso da Salvatore Ranieri in occasione dei vent’anni di attività artistico-solidale.

In collaborazione con Mediafriends, lo spot sociale sarà in onda sui canali Mediaset dal 3 al 9 marzo, in attesa dell’evento annuale dell’artista. Il 9 marzo Ranieri festeggerà i ventuno anni di attività al teatro “Galletti” di Domodossola, dove presenterà il suo cofanetto: 10 brani inediti, scritti e prodotti con Francesco Sottili, e un dvd che racconta concerti e donazioni. Insieme al Cantante della Solidarietà interverranno saranno i musicisti Gatto Panceri, Vic Vergeat e Steve Ferrovecchio De Santis, il cantautore Simone Sottili, i comici Clod &, Andrew e Vincenzo Papaleo.