Roma, molesta e aggredisce donna in strada con una catena: fermato

Una donna è stata molestata da un uomo in strada e, quando ha reagito, è stata colpita con una catena.

È accaduto a Roma, su via Casilina. La vittima, una 36enne, si è recata al commissariato Porta Maggiore denunciando l'accaduto ed è poi stata portata in ospedale in codice giallo. La polizia, dopo la formalizzazione della denuncia, ha avviato indagini e fermato il presunto responsabile.