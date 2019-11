Roma, l’inchiesta delle "Iene" sull’Ama: "Niente raccolta differenziata, finisce tutto negli stessi compattatori"

Continua l’inchiesta delle "Iene" sull’emergenza rifiuti a Roma. In uno dei più grandi centri di raccolta della Capitale, quello di Campo Boario, i rifiuti differenziati vengono mischiati senza alcun criterio, vanificando completamente gli sforzi dei cittadini. "I camioncini dovrebbero differenziare, poi invece o non funziona una cosa o non funziona un'altra, e scaricano tutto nello stesso compattatore", spiega un dipendente dell’Ama che accompagna Filippo Roma e Marco Occhipinti nel centro di raccolta dove convergono i rifiuti dei quartieri del centro della Capitale.

Le immagini mostrano carta, plastica e vetro mischiati senza alcun criterio. Quando l'inviato torna a chiedere spiegazioni di questo "mischione" l'accoglienza non è delle migliori e i dipendenti del centro negano di far male il loro lavoro.