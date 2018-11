Roma, abbattimento di una villa dei Casamonica: Salvini sale su una ruspa

Zingaretti: "Felice che Salvini sia qui" - "Sono felice che il ministro sia qui. Non c'è in corso una battaglia politico ma l'impegno dello Stato a riportare legalità. Questa unità dello Stato ha fatto la differenza in questi anni in questo quadrante della città". Lo ha detto Zingaretti. "Non è giornata di polemiche ma di battaglia comune - ha aggiunto - Anni fa c'era paura di prendere beni confiscati ai mafiosi e i bandi andavano deserti. La confisca è un atto essenziale ma ci deve essere restituzione a bene comune".