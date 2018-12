Roma, a fuoco un deposito di rifiuti: odore acre in centro, chiuso un asilo

Il Comune: "Tenere chiuse le finestre" - Dal Campidoglio fanno sapere che le prime misurazioni effettuate da Arpa Lazio nelle centraline vicine all'impianto non hanno registrato valori fuori dalla norma per l'inquinamento dell'aria. Si raccomanda comunque, per precauzione, di tenere chiuse le finestre nelle zone dove si percepisce l'odore acre dei rifiuti, ma soprattutto "di evitare attività fisiche all'aria aperta ed evitare di consumare prodotti colti nell'area circostante l'incendio".



"L'impianto è completamente compromesso - continua Caudo -. Stanno bruciando spazzatura, olio e plastica, ma i vigili del fuoco ci hanno tranquillizzando perché si sta dirigendo verso zone non abitate. Quindi al momento non siamo allarmati per questo. Per precauzione però l'asilo vicino è stato chiuso". Sul caso indagano i carabinieri e da ore i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme con dodici squadre, per un totale di circa 40 uomini impegnati.



Il custode: "Uno scoppio nella notte" - Il custode dell'impianto avrebbe raccontato di aver sentito uno scoppio nella notte prima dell'esplosione dell'incendio.



Arpa: i tecnici al lavoro per l'analisi dell'aria - I tecnici dell'Arpa Lazio sono ancora al lavoro per misurare la qualità dell'aria intorno all'impianto di trattamento meccanico-biologico di via Salaria. Per alcuni dati, come le diossine, "bisognerà aspettare qualche giorno".



Cabina di regia in Campidoglio: riorganizzare la redistribuzione dell'immondizia - E' stata convocata in Campidoglio una cabina di regia a cui partecipano, tra gli altri, la Protezione civile e il dipartimento comunale tutela ambientale che si occupa di qualità dell'aria per monitorare la situazione e prendere i provvedimenti necessari. Il Campidoglio sta verificando le cause del rogo e sta valutando tutte le opzioni per redistribuire i rifiuti della città che venivano lavorati nell'impianto, compromesso dalle fiamme e reso ormai inutilizzabile.



"Quell'impianto andava chiuso prima - aggiunge ancora Caudo -, adesso ovviamente non si potrà conferirvi più nulla e bisognerà affrontare seriamente e tutti insieme la questione rifiuti di Roma, affinché l'immondizia che non arriva più qui non finisca per strada. Si tratta quasi del 25% dell'indifferenziata di Roma. E' impossibile rimettere in funzione l'impianto perché tutti i macchinari sono compromessi e per spegnere le fiamme completamente, come ci hanno spiegato i vigili del fuoco, ci vorranno un paio di giorni".



La procura indaga - La Procura di Roma ha avviato un'indagine. In base a quanto si apprende il pm Carlo Villani, già titolare di un fascicolo sulla struttura nel quale si ipotizzava il reato di inquinamento ambientale e attività di rifiuti non autorizzata, si è recato per un sopralluogo sul luogo dell'incendio. Al momento, spiega chi indaga, è ancora prematuro stabilire la natura doloso o colposa del rogo. A piazzale Clodio si attendono anche le informative delle forze dell'ordine intervenute.