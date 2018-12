Roma, a fuoco un bus turistico in un parcheggio in centro: traffico in tilt

Un autobus turistico è andato a fuoco in una via del centro di Roma, non lontano dal Colosseo. L'incendio si è sviluppato in un parcheggio fortunatamente mentre a bordo non c'era nessuno. Non ci sono feriti. Per spegnere le fiamme sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Roma. Il traffico è andato in tilt in una vasta area della città.