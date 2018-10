Reddito di cittadinanza ai rom: “Spetta anche a noi”

“Daranno una mano non agli extra comunitari, ma a noi cittadini italiani”: è così che un rom di un campo nella periferia est di Milano commenta ai microfoni di “Stasera Italia” la possibilità di ricevere il reddito di cittadinanza.



Alcuni degli intervistati ammettono che lavorano, fatto che ostacolerebbe l’erogazione dell’aiuto economico, ma puntualizzano: “E' in nero”. Un altro dettaglio che impedirebbe il ricevimento del reddito di cittadinanza è la casa di proprietà. Molti rom confessano di vivere in dimore fisse nei campi, ma che "sono abusive". Intanto, nel campo sono fiduciosi sul fatto che l'aiuto economico arrivi anche loro: "Speriamo che ci diano una mano".