Operazione anticaporalato nel Foggiano: 10 misure cautelari

Una vasta operazione anticaporalato, denominata "Principi e Caporali", è in corso dalla notte scorsa in provincia di Foggia. Cento carabinieri stanno notificando misure cautelari nei confronti di 10 persone e sequestrando beni di 8 aziende agricole a essi riconducibili. Per le persone coinvolte nell'indagine le accuse sono intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.