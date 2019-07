Ex Ilva,la Procura di Taranto ordina lo spegnimento dell'altoforno 2: "Non è sicuro"

L'altoforno 2 dell'ex Ilva non garantisce la sicurezza per gli operai e quindi deve essere fermato. La Procura di Taranto ha ordinato lo spegnimento dell'impianto nel quale morì Alessandro Morricella, l'operaio 35enne deceduto il 12 giugno 2015, quattro giorni dopo essere stato investito da una colata di ghisa. Secondo i magistrati, l'azienda non avrebbe rispettato tutti gli impegni presi per rendere più sicuro il luogo di lavoro.