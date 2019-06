ArcelorMittal il 6 settembre chiude l'acciaieria di Taranto | Sindacati e governo: "Atto irresponsabile"

"Noi non siamo in conflitto con il governo, non sappiamo perché faccia quello che fa, avrà le sue ragioni, ma diciamo che in queste condizioni non si può andare avanti", ha detto Van Poelvoorde, perché "non posso mandare i miei manager lì ad essere responsabili penalmente" in una situazione già fuori norma perché l'impianto è sotto sequestro. L'azienda, aggiunge, è rimasta "sorpresa" dalla decisione del governo di togliere la protezione legale. "Allo stesso tempo il governo ci dice che non vuole che ce ne andiamo, ma vuole che restiamo, e ci dicono che risolvono il problema. Noi abbiamo scritto un articolo molto chiaro per dire che il 6 settembre, quando entra in vigore questa legge, l'impianto si fermerà se nulla sarà successo", ha spiegato.



"Ci aspettiamo fatti dal governo" - L'amministratore delegato ha assicurato che ArcelorMittal sta implementando il piano come previsto: "Noi ci fidiamo delle dichiarazioni del governo, stiamo andando avanti con il piano, non rallentiamo e aspettiamo che trovi una soluzione perché non c'è motivo per cui ci mandino via. Ma apparentemente non vedono questo problema grave come lo vediamo noi e quindi hanno detto che lo risolveranno, lavorando a una soluzione legale". L'azienda avrebbe preferito aspettare che sulla questione dell'immunità si pronunciassero i giudici, che stanno esaminando la questione e daranno un parere a ottobre. Ma il governo ha voluto comunque votare il provvedimento che abolisce le tutele, anticipando l'esito dell'analisi dei giudici. "Non puoi gestire un impianto sotto sequestro quando non hai protezione legale, è impossibile", ha ribadito.



Fonti Mise: atteggiamento irresponsabile - "L'avvio della Cig per i lavoratori dell'Ilva tramite comunicato stampa è un atteggiamento irresponsabile che mina l'equilibrio sociale del territorio di Taranto. Un equilibrio messo già a dura prova in questi decenni e che crea allarmismo e tensione, frutto anche delle dichiarazioni dell'ad di ArcelorMittal Europa sulla presunta chiusura dello stabilimento". Lo sottolineano fonti del Mise aggiungendo: "Vogliamo trovare una soluzione assieme ad ArcelorMittal". "L'azienda era stata informata a febbraio degli sviluppi circa la possibile revoca dell'immunità penale introdotta nel decreto-crescita, alla luce della questione di legittimità costituzionale sollevata dal gip di Taranto l'8 febbraio scorso sui diversi provvedimenti (tra cui proprio l'immunità penale) emessi dai governi precedenti per salvare lo stabilimento siderurgico", spiegano le stesse fonti.



Comunicata la Cig - ArcelorMittal sta comunicando ai lavoratori dello stabilimento di Taranto il numero delle giornate di cassa integrazione che partirà dall'1 luglio e coinvolgerà 1.395 dipendenti per 13 settimane. Lo rendono noto Fim, Fiom e Uilm che hanno inviato un comunicato all'Ad Matthieu Jehl e al responsabile della Risorse Umane Annalisa Pasquini definendo "irresponsabile" l'atteggiamento dell'azienda.