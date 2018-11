Progetto Aspi a Commissario: nuovo ponte Morandi a settembre 2019

Autostrade per l'Italia ha presentato al commissario Marco Bucci il progetto esecutivo per la demolizione e la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. La realizzazione dell'opera sarebbe completata a metà settembre 2019 con inizio lavori a metà dicembre, come auspicato dalla struttura commissariale. Secondo quanto riferisce l'Ansa, Aspi prevede per ogni eventuale mese di ritardo una penale da 20 mln pari al 10% dell'importo dei lavori".