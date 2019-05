Primo Maggio, Mattarella: "Il lavoro dà dignità" | A Bologna in 30mila con Cgil, Cisl e Uil | Scontri a Torino

Mattarella: "Creare lavoro è dovere costituzionale" - La nostra Costituzione, è il monito di Mattarella, impone a chi ha responsabilità pubbliche di "compiere ogni sforzo per ampliare le opportunità occupazionali, per rimuovere le cause degli squilibri tra territorio, per accrescere le conoscenze, gli investimenti necessari a uno sviluppo sostenibile. Si tratta di un dovere pubblico a cui non ci si può sottrarre". Mattarella è intervenuto dal Quirinale nella giornata della Festa dei lavoratori per pungolare il governo a dare il massimo per riempire di contenuti quei passaggi della Carta fondamentale che tutelano non tanto i lavoratori, ma quanti il lavoro non lo hanno. Troppi ancora, per il Presidente della Repubblica che riconosce come gli ultimi dati Istat siano incoraggianti ma ancora insufficienti.



Di Maio: "Sarà l'ultimo Primo Maggio senza salario minimo" - Il vicepremier Luigi Di Maio, anch'egli al Quirinale per la tradizionale cerimonia del Primo Maggio, ha rilanciato: "Il lavoro è la priorità del nostro governo ed è la vera emergenza del nostro Paese. Il nostro sforzo principale è creare lavoro stabile. Nei prossimi mesi lavoreremo al taglio del cuneo fiscale, in vista della prossima legge di bilancio". Sulla portata delle scelte economiche dell'esecutivo incombe l'aumento dell'Iva, che il ministro del Lavoro ha assicurato non avverrà neanche nella prossima legge di Bilancio. Mentre, ha annunciato Di Maio, questo sarà l'ultimo primo maggio senza il salario minimo.



In 30mila a Bologna con i sindacati per più diritti e lavoro - Un'Europa dei diritti e del lavoro: è la richiesta partita dagli oltre 30mila manifestanti riuniti a Bologna la cui piazza è tornata, dopo 17 anni, ad ospitare la manifestazione nazionale dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. Al debutto da segretario generale Cgil nella Festa del Primo Maggio, nella "sua" Emilia, Maurizio Landini ha lanciato la proposta di "un sindacato unico dei lavoratori" e ha chiesto che "il salario minimo si faccia a partire dai contratti". E ancora, la sicurezza non è fare "le leggi per armarci e difenderci", ma è "quella di non morire sul lavoro". Carmelo Barbagallo (Uil) si è rivolto al governo: "Incontriamoci e contrattiamo anche per correggere quota 100". Mentre per Anna Maria Furlan (Cisl) si deve "cambiare rotta".