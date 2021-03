Scuola, in Piemonte da lunedì II e III media e superiori in Dad

Ansa

Da lunedì 8 marzo in Piemonte l'attività didattica delle classi di seconda e terza media e delle scuole superiori si svolgerà in Dad al 100% e per 15 giorni. Alla luce dell'andamento dei contagi da coronavirus, venerdì la Regione estenderà la didattica a distanza anche per gli ordini e gradi scolastici inferiori nelle aree dove l'incidenza dei contagi supera la soglia di allerta (250 casi ogni 100mila abitanti).