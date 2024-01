Druogno (VCO), il presunto Fleximan a "Le Iene": "Il Comune fa solo cassa con gli autovelox"

Il programma di Italia 1 raggiunge il 50enne denunciato per aver divelto due supporti per il rilevamento della velocità nel paese piemontese

È soprannominato Fleximan e per gli automobilisti multati è il giustiziere degli autovelox. Nelle ultime settimane, infatti, si sono contati diversi attacchi agli autovelox soprattutto in Nord Italia tra Piemonte, Veneto e Lombardia. "Le Iene" a Druogno, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, sono riuscite a rintracciare il presunto Fleximan, uno dei tanti perché le diverse procure che indagano pensano che si tratti di più individui che agiscono insieme e o separatamente. Il 50enne che ha negato il coinvolgimento nei fatti è, al momento, denunciato per aver capovolto due autovelox posti sulla statale che attraversa Druogno.

"Non mettono a posto niente qui. Le strade fanno tutte schifo. I Comuni con gli autovelox tirano su diversi milioni, fanno cassa in questo modo", dichiara l'uomo alle telecamere del programma di Italia 1. In realtà il danno ai due supporti utilizzati per il rilevamento della velocità è stato nullo perché quegli autovelox non sono altro che delle scatole al cui interno non c'è nulla, ma che sono state poste lì solo come deterrente. "Prima di installarli avevamo diversi tamponamenti, investimenti, automobili uscite dalla carreggiata. Dopo solo un incidente in sei anni", spiega Marco Zanoletti, il sindaco di Druogno.

Dunque "Le Iene", arrivate nel paese piemontese, si mettono alla ricerca del presunto Fleximan e dopo aver fatto alcune domande ai cittadini si rendono conto che in molti conoscono l'identità dell'uomo ripreso dalle telecamere dell'albergo che, posto di fianco alla statale, ha ripreso il momento in cui i due autovelox sono stati divelti. "Non è un tipo aggressivo, è un po' strano, ma non è matto", spiega un testimone. Raggiunto dalle telecamere del programma di Italia 1 l'uomo, un operaio sulla cinquantina, nega di essere il responsabile e spiega: "Non ho ammazzato nessuno. Il Comune fa solo cassa e basta. Gli incidenti li eviti solo usando la testa. Il Comune non mette a posto niente, le strade fanno tutte schifo qua".