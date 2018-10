Auto con cinque giovani in canale, morta 19enne nel Novarese

Incidente mortale alle prime luci dell'alba: un'auto con cinque ragazzi è finita in un canale, nel comune di Casalino (Novara). La vettura percorreva una strada di campagna quando il conducente ha perso il controllo del mezzo che è finito in un canale che costeggia il viottolo. Una ragazza di 19 anni è morta, gli altri quattro giovani hanno riportato ferite non gravi. Sul posto due ambulanze del 118.