Padova, cade in una cava e batte la testa: morto un operaio

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro a Toreselle di Piombino Dese (Padova).

L'uomo, residente in zona, è caduto battendo la testa in una cava di inerti. Per i soccorsi sono arrivati l'elicottero del Suem di Treviso e un'ambulanza, ma i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.