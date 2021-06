Napoli, finisce le cure oncologiche: per festeggiare la piccola ballerina danza sulle note di Jerusalema

Una piccola paziente dell'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli , ha finalmente tolto il PICC (catetere centrale a inserimento periferico), utilizzato per le chemioterapie di lungo periodo. Un traguardo che rappresenta la fine delle terapie oncologiche. Raffaella, questo il suo nome, già nota per i suoi balli in corsia, ha così deciso di festeggiare a suo modo: danzando. E lo ha fatto - prima di lasciare l'ospedale - sulle note del tormentone Jerusalema.

Il video del balletto, dove si vede la piccola circondata da palloncini e dallo staff dell'ospedale, è stato postato dalla pagina Facebook Santobono Pausilipon Fondazione. "Quale modo migliore per festeggiare questo importante momento se non ballare a ritmo di musica come solo lei sa fare? - si legge nel post - In questo lungo percorso di cura abbiamo imparato a conoscere e ad amare la sua incredibile allegria e la sua travolgente vitalità e nonostante la giovanissima età ci ha insegnato che si può superare anche l'ostacolo più difficile e doloroso e che lo si può fare con il sorriso sulle labbra. Sei una forza della natura, Raffaella, e ti auguriamo di restare esattamente la persona speciale e meravigliosa che sei. Ti vogliamo bene".