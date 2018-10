Modello Riace, proteste in paese per l’arresto del sindaco: "Mimmo era e resterà una brava persona”

A Riace proprio non ci stanno: l’arresto del sindaco Domenico Lucano non è piaciuto ai concittadini. “Questo posto faceva schifo prima che lui diventasse sindaco” dice un’anziana signora del posto ai microfoni di W l'Italia, su Rete 4, mentre una donna ribadisce che Mimmo “era e resterà una brava persona”. “A Rosarno mi hanno sparato. Sono venuto qui e ho trovato un lavoro. Posso mandare soldi alla mia famiglia. Vivo qui e morirò qui”, dice un ragazzo di colore incontrato in paese.



Le proteste per l’arresto di Mimmo sono tante, per le strade la gente è arrabbiata: il suo modello di accoglienza aveva ripopolato una cittadina che stava morendo. “Non è indagato il modello ma il modo con cui veniva perseguito quel modello” commenta Luigi D’Alessio, procuratore di Locri che ha firmato l’ordinanza d’arresto. “Sotto processo è il reato di umanità”, chiosa Padre Alex Zanotelli mentre sotto il municipio alcuni ragazzi urlano: “Libero, libero”.