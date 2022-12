Incidente stradale a Milano, si ribalta auto: morta 30enne

A Milano una 30enne è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato.

Altre due persone sono rimaste ferite. Stando a quanto emerso, l'auto su cui viaggiavano si è ribaltata. E' accaduto in via Melchiorre Gioia, non distante dalla stazione centrale di Milano. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale Policlinico ma ogni tentativo di salvarla è stato vano. Le altre due persone a bordo dell'auto, un 23enne e un 25enne, hanno subito ferite non gravi e si trovano agli ospedali San Carlo e San Raffaele.