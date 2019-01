Migrante fugge sulla pista: chiuso uno scalo dell'aeroporto Malpensa

L'aeroporto di Malpensa è stato chiuso e molti voli sono stati dirottati. Un migrante senegalese, che stava per essere imbarcato in un aereo per il rimpatriato, infatti è fuggito lungo una pista dell'aeroporto lombardo. L'uomo è ricercato dalla polizia. Dopo un vertice delle autorità aeroportuali competenti con gli investigatori è stato riaperto uno dei due scali.