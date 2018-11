Messina, 80enne reintegrato al lavoro dopo 25 anni: fu sospeso per un processo

Alle 8,30 del mattino ha varcato la soglia del suo ufficio e si è seduto alla sua scrivania alla Motorizzazione civile di Messina dove è dirigente. Il lavoro della sua vita, ma che non ha potuto fare negli ultimi 25 anni . Eduardo Saija, oggi 80enne , nel 1993 era stato accusato di abuso d'ufficio e, a causa del processo in corso, sospeso dal servizio. Lo scorso aprile l'uomo è stato assolto dalla Corte d’Appello di Messina e oggi finalmente può tornare al lavoro.

“Dopo 25 anni giustizia è fatta. Purtroppo in ritardo, a 80 anni”, ha detto Eduardo al suo primo giorno di lavoro dopo un quarto di secolo di assenza forzata. Nel 1993 era stato accusato di abuso d'ufficio, da lì è iniziato un incubo giudiziario durato più di due decenni fino all'assoluzione da parte della Corte d'Appello perché "il fatto non sussiste". Ora può tornare al suo lavoro che svolgerà per un certo periodo di tempo: fino al riallaccio della pensione.